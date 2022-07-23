Нацгвардейцы задержали гражданина, который осуществлял фото - и видеосъемку военнослужащих и места их расположения.

В Киеве в течение 21 июля нацгвардейцы задержали двух мужчин, которые собирали информацию для врага.

Как сообщается на Facebook-странице Национальной гвардии Украины, вечером 21 июля, во время выполнения служебно-боевых задач, гвардейцы задержали гражданина, который осуществлял фото- и видеосъемку военнослужащих и места их расположения. При себе данное лицо имело устройство для отстрела резиновыми пулями "Форт-12" с просроченным разрешением на ношение оружия.

Мужчина был передан работникам Службы безопасности Украины для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

В тот же день, около полуночи, военнослужащие задержали 51-летнего жителя Донецка, который осуществлял фотофиксацию вблизи контрольно-пропускного пункта и прилегающей территории.

При себе мужчина имел документы одного из российских предприятий. А во время проверки его мобильного телефона выяснилось, что мужчина также активно переписывался и звонил на номера враждебной страны и общался в чатах пророссийских групп в Telegram-каналах.

Задержанного правоохранители передали работникам Национальной полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, СБУ расследует более 800 уголовных производств по фактам совершения коллаборационной деятельности.