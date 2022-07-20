Среди подозреваемых - высокопоставленные чиновники госучреждений.

СБУ расследует более 800 уголовных производств по фактам совершения коллаборационной деятельности.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"С начала полномасштабной агрессии РФ СБУ расследует более 800 уголовных производств по фактам совершения коллаборационной деятельности. Среди подозреваемых - высокопоставленные чиновники госучреждений, которые находятся на временно оккупированных территориях юга и востока Украины", - отметил он.

В частности, сообщено о подозрении заместителю директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации, который помог РФ перебросить бронетехнику из Крыма в Херсон.

За это захватчики назначили его руководителем так называемого "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

"Кроме того, в Луганской области спецслужба разоблачила четырех бывших представителей "Партии регионов", которые добровольно согласились войти в руководящий состав оккупационной администрации так называемого "Старобельского района ЛНР"", - добавил Дехтяренко.

Как сообщал УНИАН, Николаев через неделю-две закроют на день или на два для того, чтобы отработать адреса возможных предателей.