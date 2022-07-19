С завтрашнего дня, 20 июля, в Киеве временно закроют вестибюли двух станций метро.
Как сообщает Киевская городская государственная администрация, будет закрыт выход со станции "Академгородок" в направлении Троицкого рынка и выход со станции "Дарница" в направлении "Левобережной".
"Ограничения применяются по соображениям безопасности. На период военного положения режим работы станций определяют правоохранительные органы", - пояснили в КГГА.
Отмечается, что о возобновлении работы вестибюлей будет сообщено дополнительно.
"Во время воздушной тревоги, в частности ночью, работают те же вестибюли, что и в дневную смену", - добавили в ведомстве.
Во время комендантского часа запрещается:
- находиться на улице и в других общественных местах,
- перемещаться транспортом без пропуска или пешком.
Выходить можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Также во время комендантского часа необходимо соблюдать режим светомаскировки.
Как спрятаться в метро ночью:
Метрополитен в Киеве круглосуточно выполняет функцию укрытия. Чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы метро, необходимо нажать на звонок, который находится у входной группы дверей, и подождать постового полицейского. Пользоваться необходимо теми вестибюлями, которые работают и в дневное время.
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