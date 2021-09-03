Велосипедист утверждает, что водитель грузовика его подрезал.

На столичном проспекте Победы в пятницу утром произошел конфликт между велосипедистом и водителем фуры, в результате которого было заблокировано движение троллейбусов.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Киев оперативный".

Как рассказал автор записи, велосипедист ехал в полосе для общественного транспорта. Фура планировала перестроиться туда же для поворота направо, что не понравилось велосипедисту. Водитель грузовика после агрессивных жестов в свой адрес подал ему звуковой сигнал, в результате велосипедист заблокировал ей движение. Утверждая, что фура его подрезала.

В результате инцидента были вынуждены простаивать троллейбусы, на полосе для движения которых он произошел. На место вызвали сотрудников патрульной полиции, которые устанавливают обстоятельства происшедшего и общаются с участниками конфликтной ситуации.

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Автор: Иван Бойко