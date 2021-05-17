Инцидент произошел на столичном проспекте Бажана на Левом берегу.

В Киеве на оживленной дороге заметили велосипедиста, который отметился необычным нарушением правил дорожного движения.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Инцидент зафиксировали на проспекте Бажана в районе станции метро "Вырлица". Там мужчина на двухколесном транспорте решил двигаться в третьей полосе оживленной магистрали. При этом он не обращал внимания на другие транспортные средства, которые были вынуждены значительно сбрасывать скорость, чтобы не задеть его.

"Одинокий странник-велосипедист, который решил, что правила дорожного движения для него не писаны", - говорится в сообщении.

Примечательно, что на проспекте Бажана имеется велодорожка.

В комментариях многие пользователи возмутились таким поступком велосипедиста. "Новостей, что полёг ещё не было?", "А потом будут кричать "Нас убивают!", "И что, не нашлось желающих показать ему, где ездить?", - пишут киевляне.

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Автор: Юрий Годован