В Киеве на оживленной дороге заметили велосипедиста, который отметился необычным нарушением правил дорожного движения.
Соответствующее видео появилось на странице "Киев оперативный" в Facebook.
Инцидент зафиксировали на проспекте Бажана в районе станции метро "Вырлица". Там мужчина на двухколесном транспорте решил двигаться в третьей полосе оживленной магистрали. При этом он не обращал внимания на другие транспортные средства, которые были вынуждены значительно сбрасывать скорость, чтобы не задеть его.
"Одинокий странник-велосипедист, который решил, что правила дорожного движения для него не писаны", - говорится в сообщении.
Примечательно, что на проспекте Бажана имеется велодорожка.
В комментариях многие пользователи возмутились таким поступком велосипедиста. "Новостей, что полёг ещё не было?", "А потом будут кричать "Нас убивают!", "И что, не нашлось желающих показать ему, где ездить?", - пишут киевляне.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В центре Киева велосипедистка на скорости сбила женщину и попала на видео
- В Киеве в ДТП попали сразу три троллейбуса (фото)
- В Киеве авто на скорости сбило велосипедиста и застряло на отбойнике (фото)
- Таксист устроил тройное ДТП в Киеве: в авто находились двое детей (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram