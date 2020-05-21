В Киеве таксист напал на пассажирку, видео нападения обсуждают в сети

Женщина утверждает, что вызвала такси, но таксист повез ее не туда, а на требования изменить маршрут не реагировал.

Директор киевской школы вождения «Автоледи» заявила, что на нее напал таксист и записала видео нападения.

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Видеозапись и заявление пострадавшей опубликованы в Facebook проекта «Киев оперативный».

Женщина утверждает, что вызвала такси, но таксист повез ее не туда, а на требования изменить маршрут не реагировал. Тогда она позвонила в полицию и заявила, что ее удерживают в такси. Лишь тогда он остановил машину.

«Т: Останавливается. Обходит авто и вытягивает меня из машины.

Я: Подставляю ноги под колеса, т.к. в машине остались моя сумка, телефон

Т: Едет мне на ногу, потом выскакивает из авто...

Я: Вынимаю ключ, что б он не уехал с моими вещами и бросаю в траву, забираю вещи...БЕГУ...

Т: догоняет меня и начинается месиво», - рассказала потерпевшая.

По словам женщины, она додумалась включить камеру лишь через 7-10 минут после начала конфликта. На кадрах можно видеть, что таксист преследует ее и применяет физическую силу, обвиняя ее в краже. В конце-концов, на крики женщины о помощи обращают внимание прохожие. Двое мужчин бьют таксиста и оставляют его лежать на асфальте.

Многие пользователи в комментариях выражают сомнения в реальности происходящего, ссылаясь на то, что в подобных условиях вести съемку невозможно. Высказываются предположения, что это постановка, снятая в рекламных целях.

Ранее в Киеве нетрезвый водитель на микроавтобусе столкнулся с такси, а потом протаранил два припаркованных автомобиля.