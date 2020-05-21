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В Киеве микроавтобус протаранил два припаркованных автомобиля (видео)

16:27, 21 мая 2020
Происшествия
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Микроавтобус влетел на большой скорости / скриншот из видео

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Видео с камер наблюдения опубликовал «Киев оперативный».

Инцидент произошел на улице Королева. Микроавтобус на большой скорости столкнулся с автомобилем такси, а затем протаранил еще одно транспортное средство, который в свою очередь врезался в авто, стоявшее впереди.

ДТП произошло 20 мая и водитель микроавтобуса был нетрезв.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на днях произошло ДТП при участии автомобиля патрульной полиции и такси.

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