В Киеве микроавтобус протаранил два припаркованных автомобиля (видео)
16:27, 21 мая 2020Происшествия
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ДТП произошло 20 мая. Водитель автобуса был нетрезв.
Микроавтобус влетел на большой скорости / скриншот из видео
В Киеве нетрезвый водитель на микроавтобусе столкнулся с такси, а потом протаранил два припаркованных автомобиля.
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Видео с камер наблюдения опубликовал «Киев оперативный».
Инцидент произошел на улице Королева. Микроавтобус на большой скорости столкнулся с автомобилем такси, а затем протаранил еще одно транспортное средство, который в свою очередь врезался в авто, стоявшее впереди.
ДТП произошло 20 мая и водитель микроавтобуса был нетрезв.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на днях произошло ДТП при участии автомобиля патрульной полиции и такси.
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