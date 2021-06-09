Он уже имеет подозрение о покушении на убийство еще одной женщины 70-летнего возраста.

Врача, занимавшегося стоматологической практикой в Киеве, подозревают в покушении на убийство бывшей тещи.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в июле 2020 года подозреваемый "на почве длительных неприязненных отношений совершил покушение на убийство бывшей тещи путем создания условий, необходимых для наступления дорожно-транспортного происшествия".

Установлено, что 33-летний врач-стоматолог, зная, где работает пострадавшая и на каком автомобиле она передвигается, совершил повреждение тормозного шланга и системы газобаллонного оборудования, что в дальнейшем могло привести к ДТП и взрыву автомобиля.

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"Однако желаемый для подозреваемого результат не наступил, поскольку потерпевшая во время движения на автомобиле поняла, что тормозная система неисправна, в связи с чем осуществила экстренную остановку автомобиля с помощью ручных тормозов", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По данным прокуратуры, мужчина уже имеет подозрение о покушении на убийство еще одной женщины 70 лет, которая была его пациенткой. В марте 2021 года ему сообщили о подозрении в совершении покушения на убийство, разбойном нападении на еще одну женщину, краже, мошенничестве на 400 тыс. грн и угрозе насилием прокурору при избрании ему меры пресечения (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст . 115, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 345 УК Украины).

"Также напоминаем, что на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении этого же лица по фактам совершения других тяжких преступлений. В частности, в Дарницком районном суде столицы по ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 185 УК Украины и Броварском районном суде Киевской области по ч. 3 ст. 185 УК Украины", - отметили в прокуратуре.

Теперь подозреваемому продлен срок содержания под стражей. Досудебное расследование по объединенному уголовному производству продолжается.

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Автор: Надя Пришляк