В Тернополе возле ночного клуба до смерти избили 25-летнего парня.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, трагический инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая на проспекте Злуки.
«Потерпевший возвращался с другом и его подругой из магазина. Возле клуба между прохожими и посетителями заведения возник словесный конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения пострадавший получил несколько ударов от неизвестного, один из них пришелся в голову в область виска, после чего парень потерял сознание», - говорится в сообщении.
Врачи бригады экстренной медпомощи, прибывшие на вызов, констатировали его смерть. По данным судмедэкспертизы, причиной смерти стало кровоизлияние в головной мозг.
Читайте такжеФилимонов рассказал, что могло убить его внука: внезапную смерть расследует полицияОтмечается, что по тревоге в 05:00 на поиски подозреваемого были подняты оперативники уголовного розыска, следователи, работники других подразделений. Полицейские осуществляли подворовой и поквартирный обход прилегающей территории, отрабатывали видео с камер наблюдения.
За несколько часов правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался житель Тернопольского района, 1994 года рождения. В содеянном он признался.
Мужчину задержали согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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