Парень во время драки получил несколько ударов в голову, один из них оказался смертельным.

В Тернополе возле ночного клуба до смерти избили 25-летнего парня.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, трагический инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая на проспекте Злуки.

«Потерпевший возвращался с другом и его подругой из магазина. Возле клуба между прохожими и посетителями заведения возник словесный конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения пострадавший получил несколько ударов от неизвестного, один из них пришелся в голову в область виска, после чего парень потерял сознание», - говорится в сообщении.

Врачи бригады экстренной медпомощи, прибывшие на вызов, констатировали его смерть. По данным судмедэкспертизы, причиной смерти стало кровоизлияние в головной мозг.

Читайте такжеФилимонов рассказал, что могло убить его внука: внезапную смерть расследует полицияОтмечается, что по тревоге в 05:00 на поиски подозреваемого были подняты оперативники уголовного розыска, следователи, работники других подразделений. Полицейские осуществляли подворовой и поквартирный обход прилегающей территории, отрабатывали видео с камер наблюдения.

За несколько часов правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался житель Тернопольского района, 1994 года рождения. В содеянном он признался.

Мужчину задержали согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь