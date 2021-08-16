В прокуратуре отмечают, что полицейский вместе со своим руководителем присвоили 400 тысяч гривен.

Разоблачено бывшего полицейского, который более трех лет не ходил на работу, а получал зарплату и премии.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, мужчина все это время получал зарплату при содействии своего руководителя, который на сегодня уже не работает в полиции.

По данным следствия, сотрудник одного из управлений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве с целью присвоения средств, вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником в указанном преступлении.

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"Таким образом, начиная с октября 2016 года по декабрь 2019 года, указанный сотрудник полиции получал заработную плату за работу в органах полиции города Киева, при этом на свое рабочее место не выходил, возложенные на него служебные обязанности не выполнял, фактически проживал в городе Львов. В свою очередь, его непосредственный руководитель всеми средствами укрывал от руководства ГУНП в г. Киеве факт отсутствия своего подчиненного на работе", - отмечают в прокуратуре.

В сообщении сказано, что в результате неправомерных действий государству нанесен ущерб, который составляет около 400000 грн.

В прокуратуре отмечают, что решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Им сообщено о подозрении по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины), и грозит до 8 лет лишения свободы.

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Автор: Надя Пришляк