В Киеве 13-летний подросток принудил к оральному сексу 10-летнего мальчика.
Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на информированный источник.
Изнасилование произошло в подъезде одного из многоэтажных домов по улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе.
По данным источника, правоохранители зарегистрировали данные в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения по ч.1 ст. 155 УК Украины.
К подростку, который вынудил мальчика к оральному сексу применят меры воспитательного характера, так как он не подлежит к уголовной ответственности.
"Дети возрастом до 14 лет, они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, но к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного характера", – рассказал собеседник.
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