К 13-летнему насильнику применят меры воспитательного характера.

В Киеве 13-летний подросток принудил к оральному сексу 10-летнего мальчика.

Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на информированный источник.

Изнасилование произошло в подъезде одного из многоэтажных домов по улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе.

По данным источника, правоохранители зарегистрировали данные в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения по ч.1 ст. 155 УК Украины.

К подростку, который вынудил мальчика к оральному сексу применят меры воспитательного характера, так как он не подлежит к уголовной ответственности.

"Дети возрастом до 14 лет, они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, но к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного характера", – рассказал собеседник.

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Автор: Денис Прядко