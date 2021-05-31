В Одесской области злоумышленник изнасиловал 8-летнюю девочку.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
По его данным, ЧП случилось 29 мая в селе Троицкое.
По словам правоохранителя, подозреваемый, изнасиловавший ребенка в заброшенном домовладении, задержан.
«Обстоятельства случившегося устанавливаются. Готовится подозрение», - сказал он.
В то же время в социальных сетях появилось сообщение о том, что изнасилование произошло в с. Троицкое на ул. Днестровской, 1, а подозреваемый якобы является жителем другого населенного пункта области – города Килия.
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