Это уже третий случай смерти детей от падения с высоты, зафиксированный в Киеве с начала октября.

В Киеве 12-летняя девочка погибла, выпав из многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

Сообщение об обнаруженном теле ребенка без признаков жизни во дворе многоэтажки по улице Николая Гулака поступило правоохранителям около 12:00 часов в воскресенье. На место немедленно выехали все профильные оперативные службы.

"Предварительно полицейские установили, что 12-летняя девочка погибла в результате падения с высоты многоэтажки. После установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий правоохранители предоставят событию правовую квалификацию", – говорится в сообщении.

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Никаких других обстоятельств смерти ребенка полиция не привела.

Смерти детей в Киеве - последние новости

С начала октября это уже третий случай гибели детей от падения с высоты в Киеве. Так, 2 октября в Днепровском районе нашли мертвыми брата и сестру 2005 и 2006 г. р., которые разбились в результате падения с балкона, расположенного на 24 этаже дома.

Ровно через неделю, 9 октября, при схожих обстоятельствах погибли две девочки - тоже 2005 и 2006 годов рождения. По предварительным сведениям, жительницы столицы "погибли в результате падения с высоты недостроя".

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