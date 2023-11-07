В настоящее время пострадавшая находится в больнице

В Киеве на блокпосту автомобиль сбил сотрудницу пограничной службы, которая выполняла служебные обязанности.

Как говорится в сообщении Нацполиции, женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данным полиции, ДТП произошло вчера вечером в 21:25 в Деснянском районе.

Выяснилось, что правоохранители, 66-летний мужчина, управляя автомобилем "Рено", двигался по Броварскому проспекту со стороны Броваров в Киев. При въезде в столицу водитель совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосту, именно в тот момент, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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В результате чего военная получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Водителя проверили на состояние опьянения, драгер показал, что мужчина трезв.

Указанное событие следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение.

Случаи наезда на военных на блокпостах

В ночь на 22 октября со стороны Броваров на въезде в Киев автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосту военного.

25 июля на блокпосту возле метро "Святошин" водитель автомобиля Volkswagen совершил ДТП. В результате аварии один военнослужащий погиб на месте, еще двое военных получили травмы.

26 мая ночью председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте.