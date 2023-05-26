Молодой парень был родом из Черкасской области, у него осталось трое детей.

Стали известны подробности о нацгвардейце, которого в Киеве насмерть сбил на Lexus ES350 нетрезвый судья Макаровского суда Алексей Тандыр. Так, известно, что у него трое детей, а его отец и брат воюют с оккупантами.

Об этом сообщил пресс-офицер воинской части 3030 Нацгвардии, пишет РБК Украина. Он рассказал, что военный воспитывал одного общего ребенка и двух детей супруги от предыдущего брака. Жена, дети и мама нацгвардейца сейчас находятся за границей.

При этом, как сообщили "Суспильному" источник в Нацгвардии, погибшего нацгвардейца зовут Вадим Бондаренко и родом он из Черкасской области. Парень с начала войны проходил срочную службу.

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Как добавил источник, отец нацгвардейца сейчас воюет в Бахмуте.

В Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца

26 мая около полуночи в Киеве судья за рулем автомобиля наехал на военнослужащего Национальной гвардии. В результате нацгвардеец от полученных травм погиб на месте ДТП.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о главе Макаровского райсуда Алексее Тандыре.

По данным соцсетей, судья был сильно пьян, а сейчас пытается скрыть это.

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