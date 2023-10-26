Драгер показал, что водитель был трезвым.

В Киеве произошла ДТП, в которой пострадали двое пешеходов. Водитель автомобиля "Тойота Авенсис" не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. Отмечается, что авария произошла на улице Большая Васильковская. На место инцидента выехали правоохранители и медики.

"Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля "Тойота Авенсис", двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате совершил наезд на двух пешеходов, которые стояли на остановке общественного транспорта. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, сейчас медики оказывают им необходимую помощь", – говорится в сообщении.

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Правоохранители провели проверку водителя на состояние опьянения с помощью прибора Драгер. Он показал, что водитель был трезвым.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Полиция устанавливает все обстоятельства и механизм совершения ДТП. Водителю было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Другие ДТП в Киеве

В ночь на 22 октября 2023 года в Киеве произошла смертельная ДТП на блокпосту. В результате аварии погиб военнослужащий. Водителю автомобиля "Хонда" сообщили о подозрении. Если вина водителя будет доказана в суде, ему будет грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

18 октября водитель "Лексуса" сбил в Киеве ребенка и скрылся с места ДТП. Чтобы его не задержали, он поехал в гаражный кооператив, где снял номера и пересел на другой автомобиль. Однако по камерам нарушителя отследили и задержали. 12-летнего ребенка, которого сбил водитель, отправили в больницу с многочисленными травмами.

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