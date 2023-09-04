3 сентября во Львове между компанией, ехавшей в автомобиле "Фольксваген Пассат", и компанией пешеходов возник конфликт.

Во Львове пассажир автомобиля нанес пешеходу два удара ножом в спину из-за того, что тот "слишком медленно переходил дорогу".

Как сообщает полиция Львовской области, правоохранители задержали нападавшего. За содеянное ему грозит наказание – до восьми лет лишения свободы.

Как установили правоохранители, 3 сентября в 23:20 на улице Симона Петлюры во Львове между компанией, ехавшей в автомобиле "Фольксваген Пассат" и компанией пешеходов возник конфликт, причиной которого стало то, что "пешеходы", по мнению "автомобилистов", слишком медленно переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

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Во время спора один из пассажиров автомобиля, который находился в нетрезвом состоянии, нанес два удара ножом одному из пешеходов – 20-летнему львовянину, причинив ему телесные повреждения. После этого "автомобилисты" уехали с места происшествия, а товарищи раненого пешехода позвонили на оперативную линию 102.

В дальнейшем пострадавший был доставлен в больницу, где медики диагностировали у него, в частности, "проникающее ножевое ранение спины".

Впоследствии патрульные обнаружили автомобиль "Фольксваген Пассат", на котором злоумышленник скрылся с места происшествия. Также правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины мужчину, который нанес потерпевшему ножевые ранения – им оказался житель Львова в возрасте 31 год.

Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения, также решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание-лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Инциденты во Львове - детали

На Львовщине произошла смертельная ДТП. Водитель сбил коляску с двухлетним ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе – мальчик погиб. ДТП произошло 29 августа около 12:00 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Раковец Львовского района.

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