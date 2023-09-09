В немецкой прокуратуре говорят, что дело, вероятнее всего, придется просто закрыть.

Немецкая полиция не нашла подтверждения истории о нападении мужчины на 10-летнего украинца в Нижней Саксонии. Свои травмы ребенок получил при несколько иных обстоятельствах, нежели сообщалось изначально, пишет DW.

Следствие проверяло версию о том, что в городе Айнбек русскоязычный мужчина совершил нападание на мальчика из-за украинского языка. Данные о том, что мужчина умышленно сбросил ребенка с моста в канал, не нашли своего подтверждения.

По версии следствия, мальчик сам спустился в канал и там играл, в процессе чего поранился осколком стекла или иным острым предметом. Уже после этого у него возник спор с русскоязычным мужчиной, заявили в немецкой прокуратуре. Утверждается, что дети в шутку выкрикивали бранные слова, за что и получили замечание от проходившего мимо русскоязычного мужчины.

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В самой острой фазе этого конфликта события развивались следующим образом. По данным полиции, когда мальчик выбирался из канала и залез на стальные опоры, мужчина якобы схватил его за футболку, из-за чего ребенок потерял равновесие и упал в воду. Отмечается, что глубина в этом месте составляла всего около 20 сантиметров. Сам ребенок расценил случившееся как умышленный толчек в воду.

Впрочем, следствие подтвердило ранее сообщавшуюся информацию, что мужчина после этого действительно бросил бутылку в сторону упавшего ребенка. Но был ли бросок "целенаправленным" и пострадал ли от него мальчик, следствие пока не знает.

Первоначальная версия, которая подавалась как покушение русскоязычного мужчины на жизнь украиноязычного ребенка, основывалась на первичном опросе свидетелей, а также предварительном осмотре пострадавшего и места происшествия. Но позже выяснилось, что мальчик дал ложные показания, поскольку боялся наказания от родителей за испачканную одежду и пораненную во время игры ногу.

В немецкой прокуратуре говорят, что с учетом вновь вскрывшихся обстоятельств дело, скорее всего, просто закроют. При этом в прокуратуре так и не сказали, удалось ли им разыскать мужчину, который конфликтовал с мальчиком.

История с нападанием на украинского мальчика в Германии

Как писал УНИАН, 1 сентября украинские СМИ облетела новость о нападении мужчины на украинских детей в немецком городе Айнбек. Тогда сообщалось, что прохожий подошел к детям и начал к ним цепляться из-за того, что они говорили по-украински. Якобы он требовал от них говорить по-русски и обвинял Украину в развязывании войны. После этого он якобы дернул девочку за волосы, а мальчика сбросил с моста в канал.

На эту ситуацию тут же обратило внимание украинское консульство. Дипломаты связались с родителями ребенка. Также они призвали полицию провести срочное расследование.

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