Мальчик получил множественные травмы.

В немецком городе Айнбек мужчина напал на детей из Украины из-за того, что они говорили на украинском языке. Об этом пишет Bild.

В прокуратуре сообщили, что десятилетний мальчик играл с детьми, когда к ним подошел прохожий. Он возмутился, дети что разговаривают между собой на украинском языке, потому что они "должны говорить по-русски". Затем он сказал, что это Украина начала войну.

Мужчина дернул девочку за волосы, затем схватил десятилетнего мальчика и перебросил его через перила моста в канал. Ребенок ударился о железные балки, прикрепленные к мосту, он получил травму головы и левой ноги.

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Более того, когда мальчик лежал в канале, мужчина, предположительно, бросил в него стеклянную бутылку, она попала ребенку в область правого плеча.

После этого прохожий скрылся. Известно, что ему около 40-45 лет, он был одет в голубую рубашку, черную кепку и джинсовые шорты. Полиция расследует дело о покушении на убийство.

Украинцы в Германии: последние новости

По данным аналитиков, в прошлом году жители ФРГ пожертвовали пострадавшим из-за войны в Украине людям рекордную сумму - более 1 миллиарда евро.

Несмотря на это, в "Альянсе украинских организаций" в Германии сообщали, что в Берлине украинцы становятся жертвами преступлений чаще, чем другие этнические группы.

Прошлой осенью в столице Германии неизвестный напал на украинца из-за шапки с тризубом. А в Баден-Бадене член муниципального совета оставил свастику и оскорбительную фразу на машинах украинцев.

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