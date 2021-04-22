В Киеве мужчина пытался вырвать микрофон у журналистки одного из телеканалов.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Инцидент произошел вблизи станции метро "Осокорки". На месте полицейские выяснили, что во время проведения съемок неизвестный спровоцировал конфликт с работниками телеканала и пытался вырвать микрофон у журналистки.
Читайте такжеЖурналиста Майкла Щура избили в центре Киева (видео)
Своими действиями правонарушитель препятствовал проведению съемки, сейчас его разыскивают правоохранители.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет ограничения свободы.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Под Киевом женщина ударила полицейского метлой по голове и попала на видео
- Под Харьковом мужчину избили битами и обстреляли (фото, видео)
- Под Киевом группа подростков набросилась с кулаками на дворника: инцидент попал на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram