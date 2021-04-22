За содеянное ему грозит до четырех лет ограничения свободы.

В Киеве мужчина пытался вырвать микрофон у журналистки одного из телеканалов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел вблизи станции метро "Осокорки". На месте полицейские выяснили, что во время проведения съемок неизвестный спровоцировал конфликт с работниками телеканала и пытался вырвать микрофон у журналистки.

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Своими действиями правонарушитель препятствовал проведению съемки, сейчас его разыскивают правоохранители.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет ограничения свободы.

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Автор: Денис Прядко