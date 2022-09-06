Его задержали прохожие.

В центре Киева задержали мужчину, который пытался украсть у 12-летней девочки деньги, собранные для украинской армии.

Об этом сообщают в полиции Киева.

Дети на улице Крещатик играли на музыкальных инструментах и собирали средства на поддержку Вооруженных сил Украины. Мужчина заметил их и проследил за ними.

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Затем он подошел к 12-летней девочке и хотел сорвать с плеча рюкзак с деньгами. Это заметили прохожие. Неравнодушные люди остановили злоумышленника и передали правоохранителям.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по части 3 статьи 15 части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины – покушение на совершение грабежа в период военного положения.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили грабителю о подозрении. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальная полиция сообщила участникам преступной группы о подозрении в завладении средствами Министерства обороны при закупке военной амуниции.

Ранее сообщалось, что в Сумах 85-летний мужчина продал недвижимость и передал $35 тысяч (около 1,4 миллиона гривен) украинской армии.

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