Эти средства потратят на отдельную целевую закупку для ВСУ. Пока фонд ведет консультации с военными, чтобы выяснить их потребности на сегодня.

В Сумах 85-летний местный житель Николай Иванович продал недвижимость и передал $35 тысяч (около 1,4 миллиона гривен) на помощь Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает Общественный фонд "Сумы", которому он передал средства.

Мужчина всю жизнь прожил в Сумах. Этим летом Николай Иванович потерял жену, а до этого – родного сына. Он решил продать квартиру и дачный участок, чтобы помочь военным и сделать свой вклад в победу Украины.

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Пенсионер попросил племянницу найти волонтерский фонд, который собирает средства на нужды Вооруженных сил.

"Второй день наша команда пытается принять этот факт. Видимо, такие вещи и не требуют лишних комментариев", - отметили в фонде.

Полученные от мужчины средства потратят на отдельную целевую закупку для ВСУ. Пока ведутся консультации с военными, чтобы выяснить их текущие потребности.

"Мы вместе с командой Общественного фонда "Сумы" уже начали консультации с военными относительно актуальных потребностей и расскажем о закупке на наших страницах", – добавили в организации.

Николай Иванович подчеркнул, что эти средства ему не нужны. Он проработал на заводе имени Фрунзе 46 лет. Говорит, что на проживание ему вполне хватает пенсии.

Напомним, ранее сообщалось, кто задонатив на помощь ВСУ $60 миллионов.

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