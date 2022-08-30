Злоумышленники убедили руководство турецкой компании заключить договор на закупку военных баллистических жилетов для ВСУ с офшорной компанией.

Национальная полиция сообщила участникам преступной группы о подозрении в завладении средствами Министерства обороны при закупке военной амуниции на сумму 580 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте полиции.

По данным следствия, к организации мошеннической схемы причастны двое граждан Украины - основатели офшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них - адвокат.

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"Указанные граждане были представителями Министерства обороны. Во исполнение поручения Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн евро", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1 тыс. военных баллистических жилетов IV-го уровня защиты для их срочной поставки на нужды ВСУ.

"В результате оффшорная компания получила 580 000 долларов. На самом деле никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой", - отмечается в сообщении.

Следователи сообщили трем участникам преступной группы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. "Среди подозреваемых - соучредители и директор бахрейнской компании", - добавили в полиции.

Кроме того, полицейские провели санкционированные обыски и изъяли 17 млн грн, 400 тыс. долл., 100 тыс. евро, "черновые" записи и документацию.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске дельцы зарабатывали на "благотворительности": продавали волонтерам гуманитарку.

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