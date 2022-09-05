В течение выходных сотрудники полиции совместно с представителями военных комиссариатов проверили деятельность 427 заведений.

В Киеве правоохранители совместно с военными комиссарами осуществили проверки работы заведений столицы по соблюдению комендантского часа.

Об этом информирует пресс-служба НПУ.

В столице с 1-го сентября работа заведений общественного питания, ночных клубов и мест отдыха граждан разрешена до 22:00.

"В течение выходных сотрудники полиции совместно с представителями военных комиссариатов проверили деятельность 427 заведений. В результате проверки нарушений со стороны субъектов хозяйствования полицейские не зафиксировали, однако составили административные материалы на граждан, которые находились на улице во время комендантского часа", - сказано в сообщении.

В результате 119 гражданам представители военных комиссариатов вручили повестки с целью проверки их пребывания на военном учете.

Как сообщал УНИАН, стало известно, почему выдают повестки на улице и в общественных местах.

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