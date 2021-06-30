Сейчас детям по 6 и 9 лет. Женщин задержали.

Столичная полиция разоблачила двух женщин, которые развращали своих малолетних дочерей, изготавливали с их участием детскую порнографию и распространяли ее для получения прибыли.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, досудебным расследованием установлено, что двое не связанных между собой женщин в течение 3-4 лет организовывали фото- и видеосъемку своих детей 6 и 9 лет с целью изготовления материалов, содержащих изображения откровенного сексуального поведения, которые являются детской порнографией.

В дальнейшем они сбывали порнографическую продукцию через интернет неустановленным лицам, за что получали прибыль. За один материал женщины получали до 2 тыс. грн.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых на мобильных телефонах и компьютерах обнаружены фото и видео с участием малолетних девочек. Сейчас женщины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Обеим женщинам сообщено о подозрении в развращении их детей и создании порнопродукции с целью получения прибыли (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины, ч. 4 ст. 301 УК Украины в редакции от 20.01.2010 года).

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Автор: Инна Андалицкая