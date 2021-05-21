Мужчина притворялся маленькой девочкой, получал откровенные снимки, а потом шантажировал детей.

В Киеве правоохранители разоблачили фотографа, который изготавливал детскую порнографию.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Следователи установили, что в начале апреля 38-летний киевлянин, - детский фотограф, который женат и имеет двоих детей, - создал фейкову страницу в Instagram и начал переписываться с 9-летней девочкой, тоже представившись девочкой.

"Наладив контакт и получив определенное доверие девочки, мужчина уговорил ее на создание личных изображений в обнаженном виде. Получив несколько откровенных фото, мужчина путем шантажа и угроз их распространения посторонним лицам, заставил малолетнюю сделать другие откровенные фотоснимки в сексуальных образах с моделированием сексуального поведения и изображением ее половых органов, что в соответствии с ЗУ "О защите общественной морали", относится к детской порнографии", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одесской области школьнику на уроке оторвало взрывом палец (видео 18+)Во время обыска дома у мужчины, в частности, в его смартфоне и на компьютере, правоохранители нашли многочисленные фото и видео детской порнографии 9-летней девочки и других детей.

Фотографу сообщили о подозрении по факту создания детской порнографии с участием малолетней девочки - ч. 4 ст. 301-1 УК Украины. Ему грозит от 9 до 15 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова