В Киеве произошла утечка автогаза из цистерны во время транспортировки. Из-за инцидента частично перекрыли Пивденный мост в сторону центра города.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева Telegram.
"Из-за утечки газа на Пивденному мосту в сторону улицы Саперно-Слободской движение ограничено", - говорится в сообщении.
Через полчаса в патрульной полиции сообщили, что движение транспорта полностью восстановлено. Правда, образовавшееся пробка еще не рассосалась.
Согласно данным сервиса Google-карты, проблемы с проездом наблюдаются как на самом мосту, так и на подъездах к нему.
Ранее в Киеве в доме на бульваре Академика Вернадского из-за утечки газа прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал владелец квартиры, его госпитализировали.
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