На данный момент движение транспорта восстановлено

В Киеве произошла утечка автогаза из цистерны во время транспортировки. Из-за инцидента частично перекрыли Пивденный мост в сторону центра города.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева Telegram.

"Из-за утечки газа на Пивденному мосту в сторону улицы Саперно-Слободской движение ограничено", - говорится в сообщении.

Через полчаса в патрульной полиции сообщили, что движение транспорта полностью восстановлено. Правда, образовавшееся пробка еще не рассосалась.

Согласно данным сервиса Google-карты, проблемы с проездом наблюдаются как на самом мосту, так и на подъездах к нему.

Ранее в Киеве в доме на бульваре Академика Вернадского из-за утечки газа прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал владелец квартиры, его госпитализировали.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева