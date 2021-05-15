По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа.

В Киеве в доме на бульваре Академика Вернадского в столице прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал владелец квартиры, его госпитализировали. На месте работают профильные службы.

Читайте такжеВ Днепре мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать дом - СМИ (фото)Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа.

В результате инцидента повреждены окна квартиры, а также окна соседних квартир.

На момент происшествия в помещении находился 65-летний владелец квартиры, получивший травмы различной степени тяжести. Мужчину отвезли в больницу.

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Автор: Катерина Шварц