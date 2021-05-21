В Святошинском районе возник конфликт между группой лиц, распивавших алкоголь, и прохожим, в результате чего 25-летний военнослужащий получил два ранения.

В Киеве из пистолета ранен 25-летний военнослужащий.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, вчера около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из столичных супермаркетов на улице Верховинной неизвестный стрелял в людей и был задержан неравнодушными гражданами.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что прохожий сделал замечание компании мужчин, которые распивали алкоголь и громко слушали музыку.

«Между оппонентами возник конфликт, в ходе которого правонарушитель достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону ребят. В результате стрельбы пострадал один из отдыхающих. Выяснилось, что пострадавший - 25-летний военнослужащий, которого с двумя ранениями ноги госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. В ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что во время совершения правонарушения мужчина находился под действием спиртного. Прибор «Драгер» показал результат 0,5 промилле алкоголя», - заявил Корищенко.

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Также во время осмотра места правоохранители изъяли шесть стреляных гильз. У злоумышленника изъяли два предмета, похожих на пистолеты «Форт» для отстрела резиновых пуль, один предмет, внешне похожий на карабин, два ножа, а также патроны различного калибра.

Мужчину, 1977 года, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также во время осмотра жилища задержанный добровольно выдал еще три единицы оружия и патроны. На изъятые предметы злоумышленник имеет соответствующие разрешения.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Сейчас следователи готовят злоумышленнику сообщение о подозрении, а также ходатайство для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

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Автор: Виталий Саенко