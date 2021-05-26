В Киеве иностранцы устроили четыре ДТП и стрельбу, а затем полтора часа скрівались от полиции. Их удалось задержать.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Более полутора часов длилась в столице погоня за авто Kia, которая закончилась на ул. Стеценко около 01:30 ночи. Полиция задержала 3 мужчин кавказской внешности, которые устроили 4 столкновения и стрельбу", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Киеве мужчина бросился с битой на автомобиль (видео)
Как сообщается, в столице был оглашен план перехвата.
По данным "Магнолия-ТВ", погоня за машиной была через 6 районов Киева.
По данным издания, на ВДНХ произошла стрельба между КИА и автомобилем Audi. Пока неизвестно, кто в кого начал стрелять.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Обстрел воинской части в Киеве: в полиции рассказали подробности
- В полиции показали видео ДТП с девушкой, которую переехал Бетоносмеситель
- В Киеве в жутком ДТП погибли три человека (фото)
- В Киеве Днепром дрейфует неуправляемая баржа (фото, видео)
- В центре Киева перекрыли улицу из-за подозрительного предмета: образовались пробки (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram