Погоня за нарушителями была через шесть районов столицы.

В Киеве иностранцы устроили четыре ДТП и стрельбу, а затем полтора часа скрівались от полиции. Их удалось задержать.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Более полутора часов длилась в столице погоня за авто Kia, которая закончилась на ул. Стеценко около 01:30 ночи. Полиция задержала 3 мужчин кавказской внешности, которые устроили 4 столкновения и стрельбу", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, в столице был оглашен план перехвата.

По данным "Магнолия-ТВ", погоня за машиной была через 6 районов Киева.

По данным издания, на ВДНХ произошла стрельба между КИА и автомобилем Audi. Пока неизвестно, кто в кого начал стрелять.

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Автор: Екатерина Лиманская