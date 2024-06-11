Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Служба безопасности задержала в Киеве коллаборантку, которая сотрудничала с РФ во время российских выборов в 2022 и 2023 годах. Как отмечает СБУ, злоумышленницей оказалась 36-летняя дочь бывшего мэра Полтавы, который сейчас осужден за масштабную коррупцию.

По данным следствия, фигурантка владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, которое участвовало в PR-кампании пропутинской партии "Единая Россия". Накануне "единого дня голосования" женщина распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы для распространения прокремлевской агитации.

"Проживая в Киеве, коллаборантка дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды. Так, в период сотрудничества с "избирательным штабом" партии Кремля, фигурантка получила прибыль в более 35 млн российских рублей", - информирует СБУ.

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Во время обысков по месту жительства и в киевских офисах задержанной обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая отчетность по сотрудничеству с РФ. На основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Кроме того, по материалам СБУ, на все имущество задержанной наложен арест на общую сумму более 270 млн грн. Среди заблокированных активов - 3 квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что сейчас подозреваемой избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Фамилия коллаборационистки не указывается. Однако известно, что 2 марта 2023 г. Высший антикоррупционный суд Украины признал мэра Полтавы Александра Мамая виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, что нанесло местному бюджету более 570 тыс. грн убытков. Он осуддежный к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год, также суд запретил в течение 1 года занимать руководящие должности.

Дело Мамая

Как сообщал УНИАН, дело Мамая касается фиктивного трудоустройства в коммунальное предприятие "Институт развития города" домработниц, которые работали в доме мэра Полтавы. Во время суда чиновник признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Кроме того, Мамай также был обвиняемым по делу о несанкционированном разглашении информации о ВСУ. Рассмотрение этого дела проходит в закрытом режиме.

В 2021 году мэр Полтавы отличился тем, что возмутил украинцев пророссийским заявлением о том, что на Востоке Украины война идет не с российскими боевиками, а между "братьями". И это сказано было на фоне того, что на Донбассе находятся российские наемники и идет накопление войск РФ у границ Украины.

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