Соответствующую запись об увольнении вчера сделали в его трудовой книжке.

Городского голову Полтавы Александра Мамая, которого Высший антикоррупционный суд признал виновным в растрате более полумиллиона гривен из бюджета общины, официально уволили с должности.

Об этом сегодня журналистам сообщил и. о. городского головы, секретарь Полтавского городского совета Андрей Карпов.

По его словам, соответствующая запись об увольнении вчера была сделана в трудовой книжке Мамая работником отдела кадров.

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Он добавил, что трудовую книжку Мамай пока не забрал.

Мэра Полтавы приговорили к условному сроку

Как сообщал УНИАН, 2 марта Высший антикоррупционный суд Украины признал виновным мэра Полтавы Александра Мамая в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, что нанесло местному бюджету более 570 тыс. грн убытков.

Речь идет о фиктивном трудоустройстве в коммунальное предприятие "Институт развития города" домработниц, которые работали в доме Мамая.

Во время суда чиновник признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Ему присудили 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания основного наказания с испытательным сроком один год.

Накануне вынесения решения ВАКС Мамай ушел в отпуск. В соответствии с законом О местном самоуправлении и регламентом городского совета, в отсутствие городского головы его полномочия исполняет секретарь городского совета. Им является Андрей Карпов.

Как известно, Мамай также является обвиняемым по делу о несанкционированном разглашении информации о ВСУ. Рассмотрение этого дела происходит в закрытом режиме.

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