Александр Мамай считает, что на Донбассе якобы воюют две сверхдержавы.

Мэр Полтавы Александр Мамай сделал провокационное заявление о войне на Донбассе. Политик возмутил украинцев пророссийским заявлением о том, что на востоке Украины война идет не с российскими боевиками, а между "братьями".

Это он сказал во время интервью на телеканале "Наш", фрагмент которого уже появился на YouTube.

Мэр Полтавы рассказал, что он общался со студентами военной кафедры Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка". Молодые люди якобы говорили Мамаю о том, что они не хотят, чтобы Украиной руководили другие страны.

"Почти все в один голос заявляют, что не хотят, чтобы нами руководили ни с Запада, ни с Востока. И хотят, чтобы нами руководил украинец", - заявил мэр Полтавы.

Кроме этого, политик высказался о войне на Донбассе. Оказалось, что он считает, что ситуация на Востоке Украины якобы является "войной двух сверхрдержав".

"Очень много общаясь с жителями нашего города, еще больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения. Все-таки мне кажется, что у нас сегодня происходят эти боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы. Это США и РФ. Очень обидно, что идет брат на брата", - сказал Мамай.

Читайте такжеБайден анонсировал "комплексные инициативы" по защите Украины от РоссииСлова мэра, который сказал о "братьях", возмутили украинцев. Мамай будто "не замечает", что на Донбассе находятся российские наемники. Позиция политика довольно провокационная, ведь он пытался обвинить в войне США, а не страну-агрессора - РФ.

Возмущенные украинцы предлагают мэру поехать на Донбасс и наглядно увидеть войну, о которой он говорил, будто забыв об агрессии России.

Напомним, заявление о "братьях" мэр сделал на фоне накопления войск России у границ Украины. Ранее УНИАН уже сообщал, что генерал СБУ объяснил, к чему готовится РФ.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко