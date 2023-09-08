В МИД указывают, что незаконные выборы не будут иметь никаких правовых последствий.

Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты проведенных Россией незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Соответствующее заявление МИД обнародовано на официальном сайте ведомства. Как отмечается, Российская Федерация объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года т. н. "выборов" в местные оккупационные администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

В МИД отмечают, что указанные действия РФ грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности устав ООН.

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"Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях являются ничтожными. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий", - говорится в заявлении.

Также МИД подчеркивает, что организуя фейковые выборы в украинских областях и Крыму, Кремль продолжает делегитимизацию российской правовой системы.

"МИД Украины призывает международных партнеров осудить ничтожные и своевольные действия России и не признавать легитимность ни одной "администрации", которая будет создана по итогам незаконных выборов, равно как и любые решения, которые будут ими приниматься. Лица, причастные к проведению этих псевдовыборов, включая руководство РФ, представителей оккупационных администраций и избирательных структур должны быть привлечены к ответственности. Инициируем также наложение на них новых международных санкций", - говорится в заявлении.

В то же время США уже отреагировали на незаконные оккупационные выборы. В частности госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter отметил: "Фальшивые выборы России на оккупированных территориях Украины являются нелегитимными и нарушают Устав ООН. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на какую-либо суверенную территорию Украины".

Он в очередной раз заверил, что Америка будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Так называемые "выборы" на оккупированной части Украины

Россияне сейчас пытаются провести "выборы" в оккупационные власти на захваченных территориях.

А российский оппозиционный проект "Можем объяснить" сообщил, что российский Центризбирком решил провести местные "выборы" не только на оккупированных территориях Украины, но даже на тех, которые ранее были освобождены ВСУ. Так, в "Единый день голосования", который в этом году в России приходится на 8-10 сентября, оккупанты впервые проведут региональные и муниципальные "выборы" на территориях, аннексированных после полномасштабного вторжения. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, ни одну из которых российская армия не контролирует на 100%.

Журналисты обратили внимание, что "карта выборов", обнародованная на сайте ЦИК РФ, не совпадает не только с "новыми границами" России, но даже с фактической линией фронта.

В частности, российский ЦИК включил в свою "карту выборов" освобожденный Силами обороны Украины еще в ноябре 2022 г. правый берег Херсонской области вместе с городом Херсон.

Как сообщал УНИАН, из-за отсутствия большого количества "желающих" принять участие в незаконном процессе, в избирательные списки на оккупированных территориях внесли много кандидатов из самой России, которые не имеют никакого отношения к захваченным городам и поселкам. Также оккупанты прибегают к давлению, шантажу и угрозам местным жителям, чтобы те приняли участие в незаконном голосовании.

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