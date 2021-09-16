Что стало причиной взрыва - пока не установлено.

В Карпатах накануне вечером произошел взрыв, унесший жизни двух туристов. Еще четыре человека получили травмы.

Детали трагического инцидента рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"15 сентября в 21:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что группа туристов во время привала на полонине "Под Берды" вблизи села Вороненко Надвирнянского района, развела костер во время чего произошел взрыв, в результате чего несколько туристов получили травмы различного характера", - говорится в сообщении.

После этого бойцы ГСЧС начали оперативно-спасательные работы, привлекая к ним медиков. Около часа ночи спасатели начали сопровождение из долины к подножию горы участников группы, которые не получили травм. После была осуществлена транспортировка пострадавших. Всего к операции от ГСЧС привлекли 10 единиц техники и 35 спасателей из Прикарпатья и 10 человек и четыре единицы из Закарпатья.

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Как передает ТСН, всего туристическая группа насчитывала 12 человек, в том числе двое детей. Погибшие - мужчины 29 и 36 лет. По данным журналистов, тяжелотравмированных спасателям пришлось нести из долины к "скорым" на руках.

Очевидцы не понимают, что стало причиной взрыва. У костра они сидели несколько часов, потом насобирали в лесу хвороста и бросили в огонь, после чего и произошел взрыв.

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Автор: Юрий Годован