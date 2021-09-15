Жертвами взрыва в Днепре стали два человека, которые находились в салоне авто.

Погибший в результате сегодняшнего взрыва в Днепре киевлянин Алексей Кавлак был членом совета общественной организации "Украинский легион". При этом он не является ветераном АТО, как ранее сообщали СМИ.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на информацию, предоставленную в организации. Мужчина имел позывной "Змей" и был старшим инструктором Легиона, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.

По данным СМИ, в Днепр он вместе с другими представителями организации прибыл еще 11 сентября для участия в мероприятиях ко Дню города. Они проводили улицы мастер-классы по реанимации, помощи в ДТП и тому подобное.

"Он часто проводил занятия, обучая людей тактической медицине. Это было его направление. Позывной "Змей". Был не последним человеком в "Украинском Легионе", - так описывают погибшего в организации.

Ее председатель Александр Санников сообщил, что Кавлак не участвовал в боях на Донбассе, а членом "Легиона" был с 2014 года.

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"Инструктор по домедицинской помощи, имел много выездов для проведения тренингов в войска и на передовую. Участвовал в проекте по минной безопасности – учения проводились на территории Луганской и Донецкой областей для школьников. Еще много сделал в направлении национально-патриотического воспитания молодежи - проект "Нащадки вільних". А в последнее время начал собственный – Aid Brothers", – говорит Санников.

Взрыв в Днепре: подробности

Как сообщал УНИАН, 15 сентября около 9 утра на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре в результате взрыва автомобиля Nissan Primera погибли мужчина и женщина, которые находились внутри транспортного средства.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Впоследствии стало известно, что в результате взрыва погибли волонтер Алексей Кавлак и спикер Главного управления ГСЧС Днепропетровщины Дарья Гречищева.

Автор: Юрий Годован