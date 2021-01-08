Женщина жила в Италии уже 20 лет.

В устье реки Тибр возле Рима обнаружили труп женщины. Полиция выяснила, что погибшая – украинка, работала в стране сиделкой.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на Roma Today.

Отмечается, что идентифицировать личность погибшей было непросто, ведь тело разложилось. Судмедэкспертам помогли ее отпечатки пальцев. Женщина имела дело с полицией в связи с оформлением разрешений на проживание в Италии.

Правоохранители установили, что погибшая - 58-летняя женщина из Украины, которая работала сиделкой. Она уже двадцать лет проживала в Италии. Сын женщины сообщил о ее исчезновении еще в середине декабря.

Погибшая жила в Кастель-Вольтумо у устья реки Вольтурно, что в регионе Кампания. От места ее проживания до места, где нашли тело, более 200 км.

Эксперты считают, что труп погибшей отнесло течение реки Вольтурно. На ее теле признаков насилия не обнаружили, однако окончательную причину смерти еще не установили.

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Автор: УНИАН