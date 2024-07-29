Насекомые обосновались на побережье, сделав дырки в песке.

В Италии гражданин Украины умер в результате нападения роя ос, которые атаковали его на пляже.

Как сообщает Corriere della Sera, трагедия произошла 27 июля на бесплатном пляже в провинции Кротоне. Когда 47-летний пострадавший отдыхал на побережье, за его спиной внезапно появился рой ос. Насекомые напали на украинца, который, как оказался, страдал аллергией, в частности, на укусы.

"Увидев насекомых, пострадавший попытался спастись, нырнув в море, где умер", - пишет издание.

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Изначально предполагалось, что украинец умер от анафилактического шока, вызванного именно укусами насекомых. Однако, согласно выводам экспертов, на теле не обнаружено никаких следов от осиного жала. Поэтому предполагается, что в море у пострадавшего случился сердечный приступ, в результате чего тот утонул.

"Ухудшила и без того критическую ситуацию, по словам свидетелей, сложность спасения пострадавшего из-за массового присутствия ос, которые его преследовали. Насекомые были настолько агрессивны, что жалили любого, кто приближался, включая полицейских и карабинеров", - говорится в публикации.

Позже пожарным было поручено определить, откуда взялись насекомые. Предполагалось, что где-то в районе пляжа есть большой улей, но, как выяснилось, осы разместились на побережье, "сделав дыры в песке". До завершения мелиоративных работ, которые оказались сложнее, чем ожидалось, местные власти распорядились закрыть для посещений этот участок пляжа.

По данным Corriere della Sera, украинец работал инженером, на отдых в Кротоне приехал с семьей.

В Румынии медведь убил 19-летнюю туристку

Как сообщал УНИАН, власти Румынии более чем вдвое увеличили допустимое ежегодное количество законных убийств бурых медведей, чтобы контролировать их популяцию после еще одного смертельного нападения на человека.В частности, чрезвычайная сессия румынского парламента приняла такое решение после смерти 19-летней туристки, на которую напал медведь на популярной тропе в горах Бучеджь (уезд Прахова) в центральной Румынии. Говорилось, что в службу экстренной помощи позвонили парень и девушка, которые сообщили, что их преследовал медведь.

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Напомним, 18-летний турист погиб в результате удара молнией, находясь недалеко от вершины самой высокой горы Германии - Цугшпитце (2 962 м). В частности, 21 июля 2024 года, во время сильной грозы, группа из трех молодых людей из Северного Рейна-Вестфалии села на поезд "Баварский Цугшпитцбан" и направилась на вершину Цугшпитце. От террасы горной станции молодые люди решили продолжить путь на саму вершину горы по маршруту "виа феррата" (скалистый участок, оборудованный металлическими конструкциями для подъема) длиной около 80 метров. Когда они уже возвращались на террасу, в районе вершины Цугшпитце несколько раз сильно ударила молния, в результате чего 18-летний подросток получил смертельный удар током.

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