Гражданин Украины долго находился в реанимации, узнали журналисты.

В столице Чехии Праге в больнице скончался 42-летний житель города Стрый Павел Ратов, который работал за границей строителем и получил удар в голову от охранника пражского ночного клуба "Goldfingers", попал в реанимацию и не приходил в сознание.

Украинец умер в Праге в пятницу, 5 ноября, сообщает zaxid.net со ссылкой на сведения его жены Светланы Ратовой.

По ее словам, охранник клуба ударил мужчину еще 10 октября. Инцидент произошел после того, как Ратов вместе с двумя украинцами-коллегами зашел в клуб после вечерней прогулки по Праге. Женщина сообщила, что наши земляки не задержались в клубе из-за цен.

Собеседница подчеркнула, что потом мужчин начал оскорблять охранник.

"Он кричал им на чешском, чтобы они шли прочь, плохие украинцы, свиньи. Толкал их в спину. Он какой-то чешский националист", – сказала Ратова.

Потом охранник на улице подошел к Ратова и нанес один удар в голову.

Читайте такжеСМИ узнали о задержании украинца в Польше и раскрыли причину"...Павел упал, разбил себе голову и потерял сознание. Больше в себя он не пришел. На видео с камер наблюдения все видно", – утверждала она.

В больнице у украинца диагностировали отек мозга и тяжелую черепно-мозговую травму. Мужчина почти месяц находился в реанимации без сознания.

Жена умершего узнала, что охранник в прошлом занимался боксом.

"Я наняла адвоката, и он узнал, что тот охранник-чех, бывший боксер. Кроме того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он продолжает работать в том клубе", – добавила она.

Напомним, в конце октября в Польше произошел похожий, но менее трагический инцидент. СМИ узнали, что в городе Валбжих заробитчанин из Украины пришел в паб, и там у него возник конфликт с владельцем.

Журналисты узнали, что владелец заведения оставил нашего земляка без глаза.

Автор: Екатерина Присяжнюк