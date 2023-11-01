В водительской дверце обнаружили пакетик с 0,5 грамма кокаина, также его обнаружили в организме украинца.

В Польше сотрудники пограничной службы задержали гражданина Украины, который угрожал им ножом. Мужчина занимался незаконной переправкой мигрантов, кроме того, в его микроавтобусе нашли наркотики.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши. Отмечается, что пограничники пытались остановить микроавтобус с польской регистрацией, направлявшийся в сторону границы с Германией, для контроля. Однако водитель проигнорировал сигналы об остановке и начал убегать, увеличив скорость. Уже возле приграничного села Валовицы мужчина внезапно остановил микроавтобус, выскочил из него и попытался убежать.

"Пограничники произвели предупредительные выстрелы. Однако оказалось, что водитель не собирался сдаваться. Он достал нож и начал угрожать пограничнику, после чего сказал, что порежется сам. На место происшествия были вызваны медики, полицейские с переговорщиком и пожарная команда. После общения с полицейским переговорщиком мужчина отложил нож и был задержан. Водитель транспортного средства, 26-летний гражданин Украины, в грузовом отделении автобуса намеревался перевезти группу иностранцев в Германию. Осмотрев автомобиль, пограничники обнаружили в дверях водителя пакетик с веществом белого цвета (0,5 грамма), которое после проверки с помощью теста на наркотики оказалось кокаином. Тест на наличие наркотиков в организме водителя также дал положительный результат", – говорится в заявлении пограничников.

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Украинцу объявили об обвинениях в организации пересечения польско-немецкой границы в нарушение правил, неповиновении приказу об остановке транспортного средства, нападении на офицера и вождении в состоянии наркотического опьянения. Его арестовали на 3 месяца. Известно, что по совокупности обвинений мужчине грозит до 10 лет заключения.

Инциденты с украинцами за рубежом

В октябре в Италии произошла смертельная авария. Вследствие ДТП с автобусом в городе Местре (Венеция) погиб 21 человек. Среди жертв – девять украинцев.

В сентябре в Черногории произошло смертельное ДТП – автобус упал с обрыва. Среди пострадавших есть украинец. Ему пришлось ампутировать конечность.

В Британии в аварии погибла украинка с двумя детьми. Инцидент произошел в начале сентября. Известно, что в ДТП погибли 35-летняя Дарья Бартенева, ее 6-летний сын Игорь и 15-летняя падчерица Анастасия.

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