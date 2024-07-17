Сейчас в Румынии обитает самая большая популяция бурых медведей в Европе.

Власти Румынии более чем вдвое увеличила допустимое ежегодное количество законных убийств бурых медведей, чтобы контролировать их популяцию после еще одного смертельного нападения на человека.

Как сообщает The Independent, чрезвычайная сессия румынского парламента приняла такое решение после смерти 19-летней туристки, на которую на прошлой неделе напал медведь на популярной тропе в горах Бучеджь (уезд Прахова) в центральной Румынии.

Сообщается, что в службу экстренной помощи позвонили парень и девушка, которые сообщили, что их преследовал медведь.

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"Она была в ужасе, она кричала: "Медведь приближается и приближается!", – рассказал местным СМИ глава местной спасательной службы Дэн Бану. – "Все происходило в прямом эфире, диспетчер 112 разговаривал по телефону и молодой человек кричал, что на них напал медведь и что он забрал девушку. Это было что-то ужасное! Он рассказал нам, что медведь схватил девушку за одну ногу и потащил за собой, и в какой-то момент он не увидел, что он с ней сделал. Медведь стащил ее с тропы и швырнул на 120 метров в долину".

Атаки медведей в Румынии на туристов

Нападения медведей на людей в Румынии, в том числе со смертельным исходом, участились несколько лет назад. Резкое увеличение популяции бурых медведей в стране связали с запретом трофейной охоты в 2016 году.

После нескольких лет дискуссий в мае 2023 года Министерство окружающей среды Румынии разрешило отстрел медведей. Так, 2023 году квоты составили 220 ежегодных убийств медведей, теперь же законодатели увеличили это число до 481 в год.

Сейчас в Румынии обитает самая большая в Европе популяция бурых медведей. По оценкам местного министерства окружающей среды, их число достигает 8000 особей.

Ежегодно медведей встречают сотни человек, поэтому власти изо всех сил стараются защитить местных жителей и туристов от диких животных, а медведи, приближающиеся к машинам на горных дорогах в поисках еды или копающиеся в мусорных баках, – уже давно привычное явление.

Местные СМИ регулярно сообщают о нападениях медведей на людей и домашний скот. Так, в марте 2024 года министр окружающей среды Румынии заявил, что за последние 20 лет медведи убили в стране 26 человек.

Эксперты по дикой природе говорят, что животные, получившие прозвище "медведи-мусорщики", будут продолжать собирать мусор в городах, поскольку разрастание городов разрушает их среду обитания, изменение климата ограничивает их источники пищи, а люди их кормят.

В качестве одного из варианта решения проблемы экологи называют профилактические меры, в том числе электрические заборы, более эффективное управление мусором, а также просвещение туристов и жителей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Северной Македонии туристов также призвали быть осторожными из-за угрозы нападения бурых медведей. Произошло это после того, как в марте 2024 года в результате нападения медведя в природном парке Маврово на западе страны был ранен лыжник.

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