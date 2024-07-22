18-летний турист погиб в результате удара молнией, находясь недалеко от вершины самой высокой горы Германии – Цугшпитце (2 962 м).
Как сообщила пресс-служба полиции Баварии, ближе к вечеру воскресенья, 21 июля 2024 года, во время сильной грозы, группа из трех молодых людей из Северного Рейна-Вестфалии села на поезд "Баварский Цугшпитцбан" и направилась на вершину Цугшпитце.
От террасы горной станции молодые люди решили продолжить путь на самую вершину горы по маршруту "виа феррата" (скалистый участок, оборудованый металическими конструкциями для подъема – ред.) длиной около 80 метров. При этом у всех троих не было никакого альпинистского снаряжения.
Когда молодые люди уже возвражались на террасу, в районе вершины Цугшпитце несколько раз сильно ударила молния, в результате чего 18-летний подросток получил смертельный удар током. Врачи скорой помощи лишь констатировали смерть туриста.
Полиция также отметила, что спасательные работы усложнялись погодными условиями, и вертолет не мог подлететь на место инцидента, пока не прошла сильная гроза, чтобы не подвергать опасности спасателей из-за риска повторных ударов молний.
При этом туристам еще раз напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при восхождении в горы, поскольку сейчас в Баварских Альпах как раз наблюдается сезон теплых гроз. В случае плохой погоды от подъема лучше отказаться.
Как сообщал УНИАН, прошлым летом в Австрийских Альпах турист разбился насмерть, сорвавшись в пропасть с так называемым "лестницы в небеса".
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