Группа из трех туристов решила подняться на вершину Цугшпитце во время сильной грозы.

18-летний турист погиб в результате удара молнией, находясь недалеко от вершины самой высокой горы Германии – Цугшпитце (2 962 м).

Как сообщила пресс-служба полиции Баварии, ближе к вечеру воскресенья, 21 июля 2024 года, во время сильной грозы, группа из трех молодых людей из Северного Рейна-Вестфалии села на поезд "Баварский Цугшпитцбан" и направилась на вершину Цугшпитце.

От террасы горной станции молодые люди решили продолжить путь на самую вершину горы по маршруту "виа феррата" (скалистый участок, оборудованый металическими конструкциями для подъема – ред.) длиной около 80 метров. При этом у всех троих не было никакого альпинистского снаряжения.

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Когда молодые люди уже возвражались на террасу, в районе вершины Цугшпитце несколько раз сильно ударила молния, в результате чего 18-летний подросток получил смертельный удар током. Врачи скорой помощи лишь констатировали смерть туриста.

Полиция также отметила, что спасательные работы усложнялись погодными условиями, и вертолет не мог подлететь на место инцидента, пока не прошла сильная гроза, чтобы не подвергать опасности спасателей из-за риска повторных ударов молний.

При этом туристам еще раз напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при восхождении в горы, поскольку сейчас в Баварских Альпах как раз наблюдается сезон теплых гроз. В случае плохой погоды от подъема лучше отказаться.

Как сообщал УНИАН, прошлым летом в Австрийских Альпах турист разбился насмерть, сорвавшись в пропасть с так называемым "лестницы в небеса".

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