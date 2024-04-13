На замечания и требования покинуть помещение женщина не реагировала.

В Дунаевцах Хмельницкой области женщина спровоцировала скандал в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Как сообщили в ОК "Запад", представительница общественной организации "Доста Украина" устроила провокацию, опорожнившись прямо в коридоре ТЦК. На замечания и требования покинуть помещение женщина не реагировала.

В Facebook ОО после инцидента заявили, что военнослужащие ТЦК якобы избили их "активистку". Впрочем, затем ТЦК обнародовал видео с камер видеонаблюдения, на которых видно момент провокации. На испражнения женщины в коридоре среагировали несколько работников, но физической расправы не было.

"Потерпевшая" отказалась пройти медосмотр и госпитализацию в больницу. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Другие инциденты в ТЦК

В Одесской области неизвестные в "пикселях" затолкали подростка в бус и вывезли из села. В селе Приозерное Суворовской общины, несколько мужчин, одетые в военную форму, на улице схватили 14-летнего подростка и вывезли за пределы населенного пункта. В отделе социальной защиты населения Суворовского поселкового совета рассказали, что происшествие произошло 2 апреля примерно в 17.00-17.30. Ученик одной из школ, шел по улице по делам, когда возле него остановился белый микроавтобус и трое мужчин в балаклавах с нарисованными на них белыми челюстями, в форме, вооруженные автоматами, схватили его и затолкали на заднее сиденье.

По дороге, несколько километров, неизвестные молчали, а потом спросили мальчика о том, сколько ему лет. Поняв, что "взяли" несовершеннолетнего, высадили из машины на трассу.

По данному факту начато производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

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