Потерпевший - круглый сирота. Мальчиком, его братом-близнецом и младшей сестрой занимается бабушка.

В Одесской области, в селе Приозерное Суворовской общины, несколько мужчин, одетых в военную форму, на улице схватили 14-летнего подростка и вывезли за пределы населенного пункта. Местные предполагают, что мальчика приняли за старшего мужчину и хотели мобилизовать.

В отделе социальной защиты населения Суворовского поселкового совета УНИАН рассказали, что происшествие произошло 2 апреля примерно в 17.00-17.30. Местный житель - ученик одной из школ, шел по улице по делам, когда возле него остановился белый микроавтобус и трое мужчин в балаклавах с нарисованными на них белыми челюстями, в форме, вооруженные автоматическим оружием, схватили его и затолкали на заднее сиденье.

По дороге, несколько километров, неизвестные молчали, а потом спросили мальчика о том, сколько ему лет. Поняв, что "взяли" несовершеннолетнего, высадили из машины на трассу.

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"Приказали ему о том, что произошло молчать, что он и сделал - никому ничего не говорил. Но обо всем стало известно, потому что были люди, которые видели то, что случилось на улице... Сообщили сотрудникам учебного заведения", - рассказали чиновники.

По словам руководителя отдела социальной защиты Оксаны Терзи, у подростка есть брат-близнец и младшая сестра, которая учится в шестом классе. Примерно полтора года назад дети остались сиротами, их опекуном стала бабушка.

"Когда парня схватили, он очень испугался и, видимо, инстинктивно пытался вырваться, потому что он - спортсмен. К его голове приставили дуло автомата, на руки надели пластиковые "стяжки"... Понимаете, речь идет о детях, за которых некому вступиться, кроме пожилой бабушки", - говорит чиновница.

По ее словам, подросток находится в плохом психологическом состоянии, несколько суток не спал, у него также боль в спине и тому подобное. Терзи отмечает, что семья имеет только положительные отзывы, дети ухоженные, оба парня занимаются спортом, а потерпевший - помогает в церкви, был пономарем.

О происшествии заявили в правоохранительные органы и сообщили уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Как сказали УНИАН в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло в одном из сел Суворовской общины. По словам потерпевшего, неизвестные схватили его на улице, посадили в микроавтобус, вывезли из села, а затем отпустили.

В пресс-службе ведомства добавили, что по данному факту начато производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Проводится соответствующая проверка и тому подобное.

В Одесском областном ТЦК и СП также прокомментировали событие.

"По ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка. Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР", - говорится в сообщении.

Последние инциденты с работниками ТЦК

Накануне в Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников Деснянского ТЦК. Нападение произошло около 11.50, когда патруль разговаривал с военнообязанным.

Как сообщили в ТЦК, мужчина подошел со спины к одному из военнослужащих и нанес удар по голове, затем достал из сумки нож и хотел ударить им другого. Держа нападающего на безопасной дистанции, военнослужащие вызвали полицию.

В конце марта стало известно о нападении женщин на авто ТЦК в Хмельницкой области. На обнародованном видео видно, как несколько женщин подошли к авто цвета хаки с белым крестом. Одна из них бьет палкой по автомобилю.

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