По словам очевидцев, мужчина пришел на прием к психиатру, в заведение вызвали полицию.

В Одесской области у сотрудника военкомата, который ранее был на фронте, и персоналом поликлиники произошла стычка, во время которой мужчина "хватался" за пистолет.

По данным службы связей с общественностью Одесского областного ТЦК и СП, инцидент произошел в Болградской центральной больнице.

"Во время посещения врача, между военнослужащим одного из районных ТЦК и СП из роты охраны и персоналом больницы произошла стычка. Из-за агрессивного поведения военного медицинские работники вызвали представителей полиции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что начальником Болградского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту нарушения военнослужащим общественного порядка и его неэтичного поведения в отношении других граждан начато служебное расследование. Устанавливаются детальные обстоятельства происшествия.

Также говорится, что командование Одесского областного ТЦК и СП категорически осуждает любые проявления некорректного поведения, пренебрежительного отношения и нарушения законодательства как подчиненным личным составом, так и подобные проявления в обществе в отношении военнослужащих.

Уверяется, что по результатам служебного расследования виновные будут установлены и привлечены к ответственности. Сейчас командование сотрудничает с правоохранительными органами и органами военного правопорядка для объективного установления обстоятельств и определения степени вины каждого участника инцидента.

По данным местных СМИ, инцидент произошел 11 апреля. Врачи и пациенты были эвакуированы из здания из-за неадекватного поведения военнослужащего местного ТЦК, который служит здесь после активного участия в боевых действиях на фронте и имеет контузии. В поликлинику он пришел на прием к психиатру, вероятно во время пребывания в медучреждении у него произошло психическое расстройство.

Во время разговора в присутствии еще одного врача и медицинской сестры военный разозлился и стал "махать пистолетом", предварительно, газовым, перед лицом и бросать оружие на стол. При этом он не позволял работникам заведения выйти из помещения. Однако это удалось медсестре, которая позвонила в полицию.

Говорится, что мужчину удалось закрыли в кабинете, на всякий случай другим пациентам и персоналу посоветовали покинуть помещение поликлиники.

В Одесской области неизвестные в "пикселе" затолкали подростка в бус и вывезли из села - подробности скандала

Как сообщал УНИАН, в Одесской области, в селе Приозерное Суворовской общины, несколько мужчин, одетых в военную форму, на улице схватили 14-летнего подростка и вывезли за пределы населенного пункта. В отделе социальной защиты населения Суворовского поселкового совета рассказали, что происшествие произошло 2 апреля примерно в 17.00-17.30. Ученик одной из школ, шел по улице по делам, когда возле него остановился белый микроавтобус и трое мужчин в балаклавах с нарисованными на них белыми челюстями, в форме, вооруженные автоматами, схватили его и затолкали на заднее сиденье.

По дороге, несколько километров, неизвестные молчали, а потом спросили мальчика о том, сколько ему лет. Поняв, что "взяли" несовершеннолетнего, высадили из машины на трассу.

По данному факту начато производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

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