Полиция уже предъявила подозрение.

Конфликт со стрельбой произошел в кафе города Мерефа Харьковской области. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, мужчина поскандалил с посетителями кафе, в ходе конфликта открыл стрельбу. После инцидента злоумышленник попытался скрыться, но друг пострадавшего его догнал. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой злоумышленник ударил ножом. В стычке пострадали два жителя Змиевского района 25 и 47 лет.

Дебоширом оказался 32-летний житель города Мерефа.

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По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 "Хулиганство" и по части 1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

12 июля задержанному сообщили о подозрении.

Как ранее сообщал УНИАН, в городе Новограде-Волынский 9-летний мальчик получил огнестрельное ранение. У ребенка диагностировали сквозное ранение спины - поврежден позвоночник, желудка и селезенка.

Правоохранители задержали стрелка. Им оказался друг отца пострадавшего.

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Автор: Анастасия Горбачева