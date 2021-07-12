Ребенка госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

В городе Новограде-Волынский 9-летний мальчик получил огнестрельное ранение.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области, в больницу райцентра был доставлен 9-летний мальчик с предварительным диагнозом «сквозное огнестрельное ранение спины».

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 14:30 от медиков.

Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу же госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают ему необходимую помощь.

В больницу немедленно выехали полицейские следственно-оперативной группы Новоград-Волынского районного отдела.

По предварительно полученной информации, событие якобы происходило на берегу местной реки. Однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились.

Затем полицейские провели ряд следственно-розыскных мероприятий и в результате неотложного обыска по месту жительства раненого мальчика обнаружили доказательства того, что ребенок был ранен в доме. С места происшествия изъята пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

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Также установлено, что к нанесению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Виктория Токарева