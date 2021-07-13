Предварительно, мальчик пострадал в результате неосторожного обращения с оружием.

На Житомирщине задержан военнослужащий, причастный к огнестрельному ранению 9-летнего мальчика.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Отмечается, что ребенок со сквозным огнестрельным ранением спины был госпитализирован в реанимацию больницы Новоград-Волынского 12 июля. Раненого мальчика в тяжелом состоянии в медучреждение доставил 43-летний киевлянин, знакомый его отца.

По предварительной информации, происшествие якобы произошло на берегу местной реки. Однако в ходе установления обстоятельств это не подтвердилось.

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В результате осмотра по месту жительства раненого мальчика правоохранители обнаружили доказательства того, что инцидент произошел в помещении. С места происшествия были изъяты пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

Правоохранители установили, что к ранению ребенка причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне.

"Предварительно, инцидент произошел вследствие неосторожного обращения с оружием. В ходе неотложного обыска в его автомобиле были обнаружено и изъято оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение"). Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по указанной статье.

Также начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Кроме того, сейчас решается вопрос о транспортировке раненого мальчика с помощью авиации МВД из Новоград-Волынского в Национальную детскую специализированную больницу Минздрава.

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Автор: Светлана Макринская