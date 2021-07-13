Ребенок не был зарегистрирован, мать к врачам во время беременности не обращалась.

В Харьковской области в реанимации умер трехмесячный ребенок, медики возможной причиной называют отравление детской смесью.

Об этом сообщила в Facebook советник председателя Лозовской городской территориальной громады Анна Скрипник.

Она добавила, что теперь в громаде будут тщательнее проверять беременных женщин и рожениц.

"За жизнь младенца боролись в реанимации областной больницы, но спасти не смогли. Как оказалось, ребенок не был зарегистрирован, мать не обращалась к врачу в течение беременности. Окончательную причину смерти младенца покажет вскрытие. Возможно отравление разведенной детской смесью", - сообщила Скрипник.

Семья, в которой произошла трагедия, воспитывает еще двух детей - 7 и 11 лет, характеризуется не как асоциальная, но малообеспеченная.

"Жителей громады тоже просят быть внимательными друг к другу и сообщать в соответствующие службы, если есть сомнения по поводу ненадлежащего воспитания детей", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован