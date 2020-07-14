Погибшая оставила предсмертную записку

В Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой. Трагедия произошла 13 июля около 20:10 в одном из домов по переулку Тбилисскому.

"37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови", - сообщил отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

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Во время обысков, полицейские обнаружили предсмертную записку, однако ее содержание огласке не придают.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, в Харькове мать с ребенком выпали с 16-го этажа.

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