В Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой
00:04, 14 июля 2020Происшествия
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Погибшая оставила предсмертную записку
Женщина совершила суицид после убийства сына / Фото bug.org.ua
В Харькове женщина задушила 10-летнего сына и покончила с собой. Трагедия произошла 13 июля около 20:10 в одном из домов по переулку Тбилисскому.
"37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови", - сообщил отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
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Во время обысков, полицейские обнаружили предсмертную записку, однако ее содержание огласке не придают.
Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщал УНИАН, в Харькове мать с ребенком выпали с 16-го этажа.
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